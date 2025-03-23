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في غارة إسرائيلية.. اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس بقطاع غزة

02:11 ص الأحد 23 مارس 2025

عضو حركة المقاومة الإسلامية حماس صلاح البردويل

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(مصراوي)

أعلنت وسائل إعلام، اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إثر غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن تل أبيب حاولت القضاء على شخصية مهمة في "حزب الله" اللبناني في الغارات العنيفة التي نفذتها السبت.

وقالت حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل "هجومه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، ويكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع، وذلك في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقوّمات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود".

واعتبرت الحركة في بيان أن "الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه ما يجري في غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، والعمل الجاد على وقفها".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الثلاثاء الماضي، غارات مكثفة على مناطق متفرقة من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

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