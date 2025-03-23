نظرًا للظروف الإنسانية.. الإفتاء الليبية تٌجيز إرسال زكاة الفطر لغزة- صور



وكالات

أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية، بيانا، يُجيز فيه إرسال زكاة الفطر إلى أهالي غزة، نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن نقل الزكاة إلى من هو أشد حاجة من المسلمين أمر جائز، وذلك وفقا لمذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة، استنادا إلى قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، مؤكدا أن فقراء غزة يعانون أوضاعا استثنائية تستدعي الدعم والمساندة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار المجلس إلى أن الإمام مالك كان يرى أولوية صرف الزكاة في بلدها، لكنه أجاز نقلها إلى مناطق أخرى إذا كان هناك من هو أشد حاجة.

واستشهد المجلس بآراء فقهية تجيز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات.

ودعا البيان المسلمين في ليبيا إلى المسارعة في إخراج زكاة الفطر وتوجيهها إلى أهالي غزة، حيث سيتم جمعها من الجهات المختصة يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1446 هـ، قبل أن يتم إرسالها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

واختتم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بيانه بدعوة المسلمين إلى التضامن مع إخوانهم في غزة، مؤكدا أن حاجتهم للزكاة والمساعدات الإنسانية باتت أشد إلحاحا من أي وقت مضى.