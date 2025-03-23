قائد القوات البحرية الإيرانية: إذا أقدم العدو على حماقة فسنرسله إلى قاع جهنم

وكالات

حذّر قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني رضا تنكسيري، من وصفه بـ"العدو" من الأقدام على حماقة، مؤكدا أن الجيش الإيراني "سيرسله إلى قعر جهنم".

وأشار تنكسيري، إلى أن الوحدات الهجومية بالقوات البحرية بمضيق هرمز في جاهزية تامة ولا تغفل لحظة عن العدو، مضيفا: "إذا اندلعت المعركة، فتأكدوا أن العدو سيُضرب من مكان لم يخطر بباله قط".

وأوضح تنكسيري، خلال تفقده للقوات البحرية في مضيق هرمز، أن "جميع هذه التطورات في التنظيم القتالي للبحرية التابعة للحرس الثوري مبنية على القدرات العلمية لعلمائنا وشبابنا، وهذا الامر قلب كل حسابات العدو رأساً على عقب".

