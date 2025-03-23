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خلال استجوابه.. منافس أردوغان عن التهم الموجهة إليه: مبنية على تقارير ملفّقة

01:05 ص الأحد 23 مارس 2025

أكرم إمام أوغلو

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إسطنبول - (د ب أ)

نفى عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بشدة المزاعم بشأن التهم المنسوبة إليه، فيما تتواصل الاحتجاجات بسبب التحقيق بشأن السياسي التركي ذي الشعبية.

وقال إمام أوغلو في بيان أصدرته إدارة مدينته، عقب استجواب الشرطة: "إن الاتهامات غير الأخلاقية التي لا أساس لها الموجهة ضدي ترمي إلى تقويض مكانتي ومصداقيتي".

ونفى التهم وقال إنها مبنية على تقارير "ملفقة".

وتم احتجاز المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي، مما أثار مظاهرات ليلية على مستوى البلاد.

وتشمل الاتهامات الانتماء لمنظمة إجرامية والرشوة والاحتيال والتلاعب بعطاءات ودعم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

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