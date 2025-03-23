إعلان

بسبب الدعم السريع.. السودان يهدد كينيا باللجوء لـ"خيارات تصعيدية"

12:45 ص الأحد 23 مارس 2025

قوات الدعم السريع السودانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أن القوات التي تقاتل إلى جانب الجيش جميعها تحت إمرة قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قوانين تضمن تسليم السلاح عقب انتهاء الحرب.

وأوضح الأعيسر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة وقريبا سيعلن عن رئيس الوزراء المدني.

وأدان الأعيسر، موقف الرئيس الكيني عقب استضافة بلاده مؤتمر للدعم السريع والمتحالفين معها في خرق للاتفاقيات الدولية، داعيا كينيا لتصحيح موقفها تجاه السودان و"إن لم تتراجع سنلجأ للمزيد من الخيارات التصعيدية".

وشدد وزير الإعلام السوداني، على أن الجيش لن ينصاع لأي من الأجندات الخارجية التي تريد تدمير السودان و"نرحب بأي تعاون يحفظ سيادة البلاد".

وفي فبراير الماضي، استضافت العاصمة الكينية نيروبي مؤتمرا للدعم السريع، نتج عنه إعلان "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يهدف إلى إدارة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا المتمردة باعتبارها الجهة السيادية فيها، ما يتيح لها طباعة عملة جديدة وشراء مقاتلات حربية، فضلا عن استخراج وثائق رسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان الدعم السريع كينيا خالد الأعيسر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة