بسبب الدعم السريع.. السودان يهدد كينيا باللجوء لـ"خيارات تصعيدية"

وكالات

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أن القوات التي تقاتل إلى جانب الجيش جميعها تحت إمرة قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قوانين تضمن تسليم السلاح عقب انتهاء الحرب.

وأوضح الأعيسر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة وقريبا سيعلن عن رئيس الوزراء المدني.

وأدان الأعيسر، موقف الرئيس الكيني عقب استضافة بلاده مؤتمر للدعم السريع والمتحالفين معها في خرق للاتفاقيات الدولية، داعيا كينيا لتصحيح موقفها تجاه السودان و"إن لم تتراجع سنلجأ للمزيد من الخيارات التصعيدية".

وشدد وزير الإعلام السوداني، على أن الجيش لن ينصاع لأي من الأجندات الخارجية التي تريد تدمير السودان و"نرحب بأي تعاون يحفظ سيادة البلاد".

وفي فبراير الماضي، استضافت العاصمة الكينية نيروبي مؤتمرا للدعم السريع، نتج عنه إعلان "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يهدف إلى إدارة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا المتمردة باعتبارها الجهة السيادية فيها، ما يتيح لها طباعة عملة جديدة وشراء مقاتلات حربية، فضلا عن استخراج وثائق رسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية.