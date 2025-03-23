وزير سوداني: لن نتفاوض مع الدعم السريع إن لم تنصاع لشروطنا

وكالات

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أنه لن يكون هناك تفاوض إن لم تنصاع الميليشيا لشروط الجيش والحكومة السودانية التي أبلغا بها المجتمع الدولي.

ودعا الأعيسر، الدعم السريع والمتعاونين معها إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم والانصياع لشروط القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان عبد العزيز الحلو، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" متمردان ووجهان لعملة واحدة ويتبعان أجندة خارجية تريد تدمير البلاد.

وأوضح الأعيسر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الدعم السريع في آخر أيامه كقوة متمردة والجيش سيلاحقهم حتى آخر شبر في البلاد، مشيرا إلى أن الجيش يمتلك أسلحة استراتيجية وهو قادر على بسط سيطرته على كامل البلاد.

وشدد الأعيسر، على أن الشعب السوداني لن يقبل بالقوى السياسية التي دعمت الميليشيا وإن أرادت فيمكنها العودة للبلاد من الخارج، مضيفا "نعمل على إعادة الخدمات للمناطق التي يسيطر عليها الجيش تمهيدا لعودة المواطنين".