وزير سوداني: نمتلك أدلة قاطعة على أن هناك دولا أمدت الدعم السريع بالأسلحة

وكالات

قال وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، إن الجيش حقق انتصارات عظيمة ودمر القوة الصلبة لميليشيا الدعم السريع، كما أمّن عددا من المرافق الحيوية وسط العاصمة بعد سيطرته عليها و"قريبا سنعلن الخرطوم خالية من التمرد".

وأكد الأعيسر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه كان يمكن أن تنتهي الحرب سريعا لكن الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح أطالت أمدها، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يمتلك أدلة قاطعة على أن هناك دولا أمدت الدعم السريع بالأسلحة والمسيرات الاستراتيجية.

وأوضح الأعيسر، أن المسيرات التي تستخدمها ميليشيا الدعم ارتكبت جرائم ضد المدنيين وآخرها استهداف الصحفيين أمس في القصر الجمهوري، مؤكدا أن الحرب ستستمر حتى إخراج الميليشيا من العاصمة وكردفان ودارفور وكامل السودان.