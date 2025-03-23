إعلام عبري: نيابيون إسرائيليون يعارضون إقالة رئيس الشاباك ويعتبرونها "ضربة للديمقراطية"

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 45 مسؤولا كبيرا سابقا بالنيابة العامة نشروا رسالة أكدوا فيها معارضتهم لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأشار المسؤولون النيابيون السابقون في رسالتهم، إلى أن تصريحات المسؤولين بشأن حكم المحكمة العليا ضربة للديمقراطية.

من اجنبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار لن يظل رئيسا للشاباك ولن تكون هناك حرب أهلية وإسرائيل ستظل دولة ديمقراطية.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل دولة قانون، موضحا أن القانون يسمح للحكومة بإنهاء عمل رؤساء الأجهزة الأمنية قبل انتهاء فترة خدمتهم الرسمية.

وشدد نتنياهو، على أن ما يشاع عن أسباب إقالة رئيس الشاباك ليس صحيحا، مضيفا "فقدت ثقتي به في السابع من أكتوبر وتزايد الأمر حتى قمت بإقالته من وفد المفاوضات".

وأشار نتنياهو، إلى أنه" في الأيام الأخيرة سمعنا ادعاءات بأن إقالة رئيس الشاباك لمنع التحقيق في مسألة قطر"، لافتا إلى أن "بار طلب تأجيل تحقيق الشاباك الذي كان يفترض أن يستقيل بعده وفي اليوم نفسه فتح تحقيق في قضية قطر-غيت".

وأوضح نتنياهو، أن إقالة رونين بار لم تكن تهدف إلى منع التحقيقات بل التحقيقات كان هدفها منع إقالته.