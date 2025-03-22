بن غفير: نتنياهو اقتنع برأيي بشأن الصفقة غير المسؤولة التي لن تعيد الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن المحكمة العليا تدرك أن المستشارة القضائية للحكومة تسعى لجر الحكومة لأزمة دستورية.

وأكد بن غفير، أن هناك محاولات لإسقاط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولهذا فتح رئيس الشاباك رونين بار تحقيقا، مضيفا "طالبت رئيس الحكومة بالعودة إلى الحرب وأنا سعيد بتبنيه موقفي".

وأشار بن غفير، إلى أن نتنياهو أكد له أن إسرائيل عادت للحرب من أجل القضاء على حماس، لافتا إلى أنه يعتقد أن نتنياهو بات يدرك ضرورة القضاء الكامل على حماس.

وذكر بن غفير، أنه يعتقد أن نتنياهو اقتنع برأيه بشأن الصفقة غير المسؤولة التي لن تعيد الأسرى، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كان يخشى انشقاق أعضاء بالكنيست عن حزب الليكود وانضمامهم لأحزاب أخرى.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف: "أريد استعادة الأسرى ولكن لا يمكن إطلاق سراح مخربين (الأسرى الفلسطينيين) في المقابل".