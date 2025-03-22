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بعد الكهرباء.. وزير الطاقة الإسرائيلي يطالب بقطع إمدادات المياه عن غزة

11:20 م السبت 22 مارس 2025

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين

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وكالات

طالب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، بقطع الماء عن قطاع غزة بعد أن قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء بشكل كامل.

وقالت القناة 14 العبرية نقلا عن كوهين، إن يجب أن يكون رد إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان عبر شن هجمات في العمق على العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح كوهين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قبل نحو أسبوع هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 500 مسلح من حركة حماس، مشيرًا إلى أن العملية سبقتها إجراءات حصار شملت قطع الكهرباء.

وأضاف كوهين أنه سيقترح على الحكومة قطع المياه عن غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الضغط لضمان عدم وجود حماس في "اليوم التالي" وإعادة الأسرى.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات في اليمن، داعيًا إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، بما يشمل بيروت، محملًا إيران مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

كما أشاد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الحوثيين، معتبرًا أنها كانت الأكثر حزمًا مقارنة بالإدارات السابقة.

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