وزير إسرائيلي: يجب أن نستهدف بيروت ردا على إطلاق صواريخ من لبنان

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إن إيران هي سبب الفوضى في الشرق الأوسط.

وأكد كوهين، على ضرورة أن يكون رد إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان عبر شن هجمات في العمق على العاصمة بيروت.

وأوضح وزير الطاقة الإسرائيلي، أن هناك حاجة لقطع الماء عن قطاع غزة بعد أن قطع سلطات الاحتلال الكهرباء بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح كوهين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قبل نحو أسبوع هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 500 مسلح من حركة حماس، مشيرًا إلى أن العملية سبقتها إجراءات حصار شملت قطع الكهرباء.

وأضاف كوهين أنه سيقترح على الحكومة قطع المياه عن غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الضغط لضمان عدم وجود حماس في "اليوم التالي" وإعادة الأسرى.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات في اليمن، داعيًا إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، بما يشمل بيروت، محملًا إيران مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

كما أشاد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الحوثيين، معتبرًا أنها كانت الأكثر حزمًا مقارنة بالإدارات السابقة.