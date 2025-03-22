الصحة اللبنانية: 6 إصابات بغارات إسرائيلية على بلدتين في البقاع شرق لبنان

بيروت - (د ب أ)

أسفرت غارة إسرائيلية مساء السبت، على بلدتي حوش السيد علي وسرعين في البقاع شرق لبنان عن إصابة ستة أشخاص.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، عن أن "الغارة على بلدة حوش السيد علي في الهرمل أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، بينما أدت الغارة على بلدة سرعين إلى إصابة شخص بجروح".

وفي بيان منفصل أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين بعد ظهر اليوم "أدت في حصيلة نهائية إلى مقتل خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".

وكانت تجددت الغارات الإسرائيلية مساء اليوم السبت واستهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة إسرائيلية على مدينة صور "أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة سبعة أشخاص بجروح".

وأشار المركز إلى أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بلدة القليلة أدت "إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح في حصيلة أولية".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ مساء اليوم، غارة على منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، كما نفذ غارات بين بلدتي سنيا وبصليا وفي محيط بلدة كفرحونة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، وأغار على سهل النبي شيت في البقاع شرق لبنان.

كما نفذ غارات على الوادي الواقع بين بلدتي ديرقانون النهر والحلوسية، ومجرى نهر صريفا وقرى طيردبا وصريفا وزبقين، وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على الوادي بين بلدتي دير الزهراني وكفروة، كما شن سلسلة غارات على بلدة السكسكية ووادي الزهراني وبلدة خيزران، وعلى وادي سنيا في جنوب لبنان، وكذلك أغار على منزل في وسط بلدة القليلة الجنوبية ما أدى إلى ووقوع إصابات، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله، أن الطيران الإسرائيلي أغار على سهل بلدة سرعين البقاعية وعلى بلدة حوش السيد علي، وبين بلدتي سرعين والنبي شيت في البقاع شرق لبنان.

كما أغار على مدينة صور الجنوبية، وعلى منطقة حرجية عند أطراف بلدة زبقين، وأطراف بلدة ديرقانون النهر، ومنطقة المحمودية في أطراف بلدة العيشية، وأطراف بلدة القليلة، والمنطقة الحرجية بين بلدات رومين ودير الزهراني وحومين الفوقا في جنوب لبنان.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت سلسلة غارات ابتداءً من ظهر اليوم استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، واستمرت الغارات حتى بعد الظهر.

وأصيب شخص في الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان.

وقتل شخصان في غارة إسرائيلية على بلدة تولين الجنوبية بعد ظهر اليوم من بينهما طفلة وأصيب ثمانية أشخاص بجروح من بينهم طفلان. كما أصيب مواطنان في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكانت عدة مدن في جنوب لبنان تعرضت صباح اليوم السبت لقصف مدفعي إسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من البلدات الجنوبية.

ولم تتبن أية جهة عملية إطلاق الصواريخ. وعثر الجيش اللبناني على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وعمل الجيش على تفكيكها.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.