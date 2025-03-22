فرنسا: قلقون من تجدد التوتر في جنوب لبنان وندعو إسرائيل لضبط النفس

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأحد، عن قلقها الشديد إزاء تجدد التوتر في جنوب لبنان.

وأدانت الخارجية الفرنسية، إطلاق صواريخ من لبنان، داعية إسرائيل إلى ضبط النفس عقب استئنافها للضربات ردا على ذلك.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن سلاح الجو يشن هجمات في جنوب لبنان.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن الموجة الثانية من الهجمات ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مضيفًا أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها".

وتابع مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، "لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان.