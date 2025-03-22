إعلام عبري: إسرائيل لن توافق بعد الآن على أي مفاوضات لا تكون تحت النار

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن إسرائيل فوجئت بتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخيرة التي تظهر أن واشنطن لم تعد ترى الأمور كما يراها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت مصادر مطلعة، أن إسرائيل لن توافق بعد الآن على أي مفاوضات لا تكون تحت النار، موضحين أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار هي الإفراج عن الأسرى.

وزعمت المصادر، أن الضغط العسكري هو مسار اضطرت إسرائيل إليه لأن حماس توقفت عن التفاوض بفعالية، مضيفة "ننتظر أن ينضج الضغط العسكري ليصبح فعالا وإن لم يطلق سراح الأسرى فسيزيد الضغط".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التقديرات في إسرائيل هي أن حماس لن تتنازل عن شرط إنهاء الحرب رغم الضغط العسكري.