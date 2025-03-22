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إعلام حوثي: عدوان أمريكي بـ3 غارات على مطار الحديدة الدولي

10:25 م السبت 22 مارس 2025

قصف أمريكي على الحديدة

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأحد، إن عدوانا أمريكيا بـ3 غارات على مطار الحديدة الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، برصد عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم السبت، هجومها الرابع على التوالي خلال 5 أيام باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "قواتنا الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

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