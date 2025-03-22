خلال لقاء مع وزير خارجية تركيا.. حماس تؤكد ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأحد، إن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة وناقشا آخر التطورات في فلسطين المحتلة عقب استئناف العدوان على غزة.

وأشارت حماس، إلى أن وفد الحركة بحث مع وزير الخارجية التركي تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء ومقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأوضحت حماس، أنها أكدت على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كما شددت على التزام المقاومة بالاتفاق وتحليها بالمرونة الكاملة للتوصل لوقف إطلاق نار شامل.