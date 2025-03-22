إعلام عبري: المفاوضون الإسرائيليون ينتقدون رئيس الفريق الذي عيّنه نتنياهو ويتهمونه بالمماطلة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن أعضاء في طاقم المفاوضات الإسرائيلي انتقدوا أداء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الذي عينه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لفريق المفاوضات واتهموه بالمماطلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يقتل الأسرى ويدمر البلاد.

وأضافت عائلات الأسرى، "نتنياهو اختار التضحية بحياة أبنائنا إرضاء لشريكيه وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. إذ كان من الممكن إنقاذ العديد من الأسرى الذين قتلوا نتيجة الضغط العسكري".

وتابعت: "نحن في حالة طوارئ ونطالب الجميع بالخروج إلى الشوارع"، لافتة إلى أنه بدلًا من تنفيذ الاتفاق وإعادة الجميع قرر نتنياهو تجديد الحرب والتضحية بأبنائنا.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو فتح أبواب جهنم على الأسرى لا على حماس، مضيفة: "نقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف الحرب، فالمصلحة الأمنية الإسرائيلية هي استعادة الأسرى".

وأضافت: "نقول للرئيس ترامب إن نتنياهو نجح في إقناعك بأن تدمير حماس أولى من الأسرى"، مؤكدة أن الحرب لا تعيد الأسرى بل تقتلهم ونتنياهو فجر الاتفاق وفكك فريق التفاوض.

وتابعت عائلات الأسرى، "ليتعافى المجتمع الإسرائيلي من كارثة 7 أكتوبر 2023 يجب إعادة الجميع".