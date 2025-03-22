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إسطنبول تمدد وتشدد حظر التجمعات العامة وسط احتجاجات على احتجاز إمام أوغلو

09:31 م السبت 22 مارس 2025

أكرم إمام أوغلو

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(د ب أ)
أعلن مكتب حاكم إسطنبول، اليوم السبت، عن تمديد وتشديد حظر التجمعات العامة في المدينة، وسط استمرار الاحتجاجات ضد احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وسيظل الحظر الجديد ساريا حتى 26 مارس، ويشمل منع المظاهرات والبيانات الصحفية والمسيرات والاعتصامات وتوزيع المنشورات، إلى جانب إجراءات أخرى.
كما فرضت السلطات قيودا على دخول أفراد أو مجموعات إلى إسطنبول إذا اشتُبه في نيتهم المشاركة في أعمال غير قانونية، وفقا لما أعلنه مكتب الحاكم على موقعه الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في وقت كان من المقرر أن ينتهي حظر سابق مدته أربعة أيام يوم غد الأحد.
ورغم الحظر، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول اليوم السبت، حيث تجمعوا أمام مبنى البلدية والمحكمة التي نُقل إليها إمام أوغلو لاستجوابه.

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