وزير الطاقة الإسرائيلي: سنواصل الضغط على غزة وضرب عمق لبنان

وكالات

صرّح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قبل نحو أسبوع هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة، أسفر عن اغتيال 500 مسلح من حركة حماس، مشيرًا إلى أن العملية سبقتها إجراءات حصار شملت قطع الكهرباء.

وأضاف كوهين أنه سيقترح على الحكومة قطع المياه عن غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الضغط لضمان عدم وجود حماس في "اليوم التالي" وإعادة الأسرى.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات في اليمن، داعيًا إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، بما يشمل بيروت، محملًا إيران مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

كما أشاد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الحوثيين، معتبرًا أنها كانت الأكثر حزمًا مقارنة بالإدارات السابقة.