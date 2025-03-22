اتحاد الطيارين في إسرائيل يدعو الدولة إلى "عدم تحطيم المجتمع"

وكالات

وجه اتحاد الطيارين في إسرائيل نداءً عاجلًا إلى قيادة الدولة، محذرًا من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. وأكد الاتحاد أن الأمر لا يتعلق بخلافات سياسية، بل يمس أسس الديمقراطية وسيادة القانون.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الحكومة ستبدأ في جلستها الأسبوعية غدا الأحد إجراءات لعزل المستشارة القضائية للحكومة.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا.

وأضاف "إذا كان ممكنا تنظيم تمرد ضريبي فسنفعل ذلك".