إعلان

اتحاد الطيارين في إسرائيل يدعو الدولة إلى "عدم تحطيم المجتمع"

09:19 م السبت 22 مارس 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وجه اتحاد الطيارين في إسرائيل نداءً عاجلًا إلى قيادة الدولة، محذرًا من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع. وأكد الاتحاد أن الأمر لا يتعلق بخلافات سياسية، بل يمس أسس الديمقراطية وسيادة القانون.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن الحكومة ستبدأ في جلستها الأسبوعية غدا الأحد إجراءات لعزل المستشارة القضائية للحكومة.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا.

وأضاف "إذا كان ممكنا تنظيم تمرد ضريبي فسنفعل ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتحاد الطيارين في إسرائيل إسرائيل يائير لبيد نتنياهو الحكومة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة