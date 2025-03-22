إصابة 13 شخصا بينهم 10 من رجال الشرطة في عملية مطاردة في باريس

إصابة 13 شخصا بينهم 10 من رجال الشرطة في عملية مطا

(د ب أ)

تسببت عملية مطاردة لسيارة خرقت قوانين المرور في باريس، في إصابة 13 شخصا من بينهم 10 من رجال الشرطة، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية اليوم السبت.

واضطرت الشرطة إلى تعقب سيارة رفضت الامتثال إلى أوامر المرور في عمليات مراقبة روتينية على الطريق بالدائرة 14.

وعند الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، طاردت ثلاث سيارات تابعة للشرطة السيارة الخاصة التي كان يستقلها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، حتى الدائرة 15 جنوب العاصمة.

ووفق المعلومات التي ذكرتها الشرطة لوسائل الإعلام المحلية، فقد السائق الهارب السيطرة على سيارته واصطدم بإشارة المرور الضوئية بين شارعي "ماين" و"مونبارناس" ثم صدمته سيارات الشرطة الثلاث التي كانت تلاحقه.

وأفادت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية بإصابة 13 شخص بينهم 10 من رجال الشرطة تعرضوا لإصابات خفيفة، ونقلوا جميعا الى المستشفى.

وأظهرت صور من الحادث أضرارا واضحة على السيارات.

وقال رئيس الشرطة في باريس لوران نوناز في مؤتمر صحفي إن "ثلاثة أشخاص في السيارة الهاربة من بينهم اثنين يحملان الجنسية الفرنسية تم نقلهم الى المستشفى ووضعهم الصحي ليس بالخطير". كما سيخضعون لاحقا للتحقيق.

وأضاف نونيز "لم يتم الإبلاغ عن سرقة السيارة، كما أن اختبارات الدم بشأن تأثير المخدرات أو الكحول على القيادة لا تزال جارية".