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تصاعد الغضب في إسرائيل.. احتجاجات واسعة وضغوط على نتنياهو بسبب الأسرى

08:53 م السبت 22 مارس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى في غزة طلبت لقاءً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب قرار استئناف الحرب، لكنها لم تتلقَ أي رد.

وأشارت القناة إلى أن تل أبيب ومدنًا أخرى شهدت الليلة الماضية أكبر موجة احتجاجات منذ شهور، في ظل تصاعد التوتر السياسي والشعبي.

وذكرت القناة أن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ خلال اجتماعها الأسبوعي غدًا الأحد إجراءات لعزل المستشارة القضائية للحكومة، في خطوة تزيد من حدة الأزمة الداخلية.

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب، متهمًا إياها بدفع البلاد نحو حرب أهلية، وقال: "نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه علنًا". وأضاف: "إذا كان بالإمكان تنظيم تمرد ضريبي، فسنفعل ذلك".

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