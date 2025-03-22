سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم 50 هدفًا في لبنان ردًا على إطلاق 6 صواريخ

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم 50 هدفًا اليوم السبت في لبنان ردًا على إطلاق 6 صواريخ نحو بلدة المطلة في الشمال.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن الموجة الثانية من الهجمات ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مضيفًا أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها".

وتابع مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، "لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .