إعلان

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم 50 هدفًا في لبنان ردًا على إطلاق 6 صواريخ

08:45 م السبت 22 مارس 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم 50 هدفًا اليوم السبت في لبنان ردًا على إطلاق 6 صواريخ نحو بلدة المطلة في الشمال.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن الموجة الثانية من الهجمات ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مضيفًا أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها".

وتابع مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، "لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي لبنان حزب الله نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة