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إسرائيل: حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها

08:15 م السبت 22 مارس 2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن الموجة الثانية من الهجمات ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مضيفًا أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها".

وتابع مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، "لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضًا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي نتنياهو لبنان حزب الله جنوب لبنان
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