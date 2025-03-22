البث الإسرائيلية: اجتماع مجلس الوزراء المصغر اليوم يتناول القتال في غزة واستعادة الأسرى

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مجلس الوزراء المصغر سيعقد مساء اليوم السبت جلسة تتناول القتال في قطاع غزة ومفاوضات استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقالت البث العبرية، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) المقال رونين بار، دعي لحضور جلسة مجلس الوزراء المصغر مساء اليوم.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري، مرتكبًا سلسلة من المجازر بحق الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد 634 فلسطينيًا وإصابة 1,172 أخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.