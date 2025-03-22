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مستشار نتنياهو: سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

08:01 م السبت 22 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أوفير فليك، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله "سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنحمي مواطنينا".

وتطرق فليك إلى الوضع في قطاع غزة، قائلًا "حركة حماس لا تفهم إلا الضغط العسكري ولذلك عدنا للقتال"، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية تصل إلى قوات حماس، وفق زعمه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضًا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

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