ديكلاسيفايد: بريطانيا شاركت في الغارات الأمريكية على اليمن

وكالات

قال موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، إن الحكومة البريطانية ساعدت في الغارات الأمريكية على اليمن التي شنتها واشنطن السبت والأحد الماضيين.

وأفاد الموقع، بأن بريطانيا وفرت طائرة تزويد بالوقود للطائرات الأمريكية المنطلقة من حاملة الطائرات ترومان.

وصرح مصدر عسكري للموقع، أن "بريطانيا قدّمت دعمًا روتينيًا للحلفاء في مجال التزوّد بالوقود جوًا للمساعدة في الدفاع عن حاملة طائرات أمريكية في المنطقة التي انطلقت منها الضربات".

وكشف الموقع أن ناقلة وقود جوية تابعة لسلاح الجو البريطاني نفّذت رحلتين من قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص إلى شمال البحر الأحمر لدعم حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان".

وأشار الموقع البريطاني، إلى أن بيانات تتبع الرحلات الجوية المتاحة للجمهور، سجلت مغادرة طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني من طراز "فوييجر أكروتيري"، يوم السبت 15 مارس الجاري في تمام الساعة 17:49 (بتوقيت جرينتش)، متجهةً جنوبًا إلى البحر الأحمر.

وتابع: "فيما سُجِّلت الضربات الأولى للعدوان الأمريكي على اليمن عند الساعة 17:15 (بتوقيت جرينتش)، واستمرت لأكثر من خمس ساعات".