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رئيس الإمارات يصل مصر في زيارة أخوية

07:28 م السبت 22 مارس 2025

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وصل، اليوم السبت، إلى القاهرة في مستهل زيارته الأخوية إلى مصر، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال آل نهيان والوفد المرافق في مطار القاهرة الدولي.

ورحب السيسي، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بـ آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا التهاني وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك، والأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

ووفق الوكالة، يرافق الرئيس الإماراتي وفد يضم كلًا من، حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وزايد بن محمد آل نهيان، ومحمد بن حمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشئون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.

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