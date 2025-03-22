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أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين في اطلاق نار بمتنزه في لاس كروسيس

07:07 م السبت 22 مارس 2025

مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين في اطلاق نار بمتنزه ف

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واشنطن (أ ب)

أعلنت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 14 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في أحد المتنزهات بمدينة لاس كروسيس.

وطلبت الشرطة، اليوم السبت، من المارة مشاركة مقاطع الفيديو وأي معلومات قد تساعد في التحقيق، بينما تواصل البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم في الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة مساء الجمعة في منتزه يونج بالمدينة، وهو مكان مخصص للموسيقى والترفيه.

وتم نقل ضحايا إطلاق النار إلى جميع المستشفيات المحلية الثلاثة، بالإضافة إلى مركز إل باسو الطبي الجامعي، وهو مركز الصدمات الإقليمي، وفقًا للشرطة ومسؤولي المستشفيات.

وقال أندرو كامينز، مدير التسويق والاتصال في مركز ميموريال الطبي في لاس كروسيس، إن ستة مصابين وصلوا إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف والمركبات الخاصة، وتم نقل خمسة منهم لاحقًا إلى مركز إل باسو.

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ولاية نيو مكسيكو الأمريكية مدينة لاس كروسيس أمريكا مقتل 3 أشخاص
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