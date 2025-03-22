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إعلام عبري: خلال 48 ساعة سيدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من القوات إلى غزة

06:52 م السبت 22 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه خلال 48 ساعة سيدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من القوات إلى قطاع غزة لتوسيع العمليات العسكرية.

وأضافت القناة العبرية، "رغم أن الجيش يعمل في غزة فإن حركة حماس تتمتع بقدرات ويمكنها إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بضم أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها، مع توسيع نطاق العمليات البرية التي أطلقها جيش الاحتلال لتشمل جنوب القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن 130 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا، وأُصيب 263 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في آخر 48 ساعة.

وأضافت صحة غزة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 إلى 634 شهيدًا و1,172 مصابًا.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري، مرتكبًا سلسلة من المجازر بحق الفلسطينيين.

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