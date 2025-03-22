إعلام عبري: رصد صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، برصد عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إن سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم السبت، هجومها الرابع على التوالي خلال 5 أيام باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "قواتنا الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".