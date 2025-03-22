بريطانيا: مرسوم بوتين يحث الأوكرانيين على الحصول على جوازات سفر روسية

لندن (د ب أ)

قال جهاز الاستخبارات البريطاني، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضغط على الأوكرانيين في روسيا وفي الأراضي المحتلة في بلادهم من أجل الحصول على الجنسية الروسية أو العيش في مكان آخر.

وذكرت وزارة الدفاع في لندن، في آخر تحديث استخباراتي لها بشأن الحرب الأوكرانية، أن بوتين وقع مرسومًا أول أمس الخميس يلزم المواطنين الأوكرانيين المقيمين في الأراضي المتأثرة بـ"تسوية وضعهم القانوني" بحلول 10 سبتمبر أو مغادرة المنطقة.

وجاء في التقرير الذي تم نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "من شبه المؤكد أن مرسوم بوتين يهدف إلى إجبار المواطنين الأوكرانيين الذين يرفضون قبول جوازات السفر والجنسية الروسية على مغادرة الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا".

وأضاف التقرير أن الكرملين يواصل اتباع سياسة "الترويس" على الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل غير قانوني في أوكرانيا كجزء من "جهود طويلة الأمد لاستئصال الثقافة والهوية والدولة الأوكرانية".

وأشار التحديث إلى أن موسكو تعتبر بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود، والتي تم ضمها قبل أكثر من عقد من الزمن، وكذلك المناطق المحتلة جزئيًا في لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، التي تم ضمها في عام 2022، جزءًا من روسيا.