وزير الخارجية البريطاني: نشعر بالقلق إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "نشعر بالقلق إزاء التقارير بشأن التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس".

وأضاف لامي، "علينا أن نضمن أن يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الطريق نحو سلام دائم".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضًا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.