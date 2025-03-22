الأمن العام السوري يتسلم أسلحة خفيفة من قريتين باللاذقية

وكالات

قالت وزارة الداخلية السورية، إن وجهاء قريتين البودي والقلايع بريف جبلة في محافظة اللاذقية سلموا الأمن العام أسلحة خفيفة بهدف تعزيز الأمن ودعمًا للسلم الأهلي.

وفي السياق ذاته، قال محافظ اللاذقية، إن الأمن العام يضبط مستودع أسلحة وذخائر في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وفي 17 مارس الجاري، تسلّمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس، كميات جديدة من الأسلحة من عدة قرى في المنطقة، بموجب اتفاق محلي.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الأمن العام تسلّم كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحيتي القمصية وبرمانة المشايخ.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية ضبط الأمن وحصر السلاح في يد الدولة.