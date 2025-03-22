مقتل 44 مدنيًا في هجوم شنته جماعة جهادية بالنيجر أثناء صلاة الجمعة

مقتل 44 مدنيًا في هجوم شنته جماعة جهادية بالنيجر أ

نيامي (أ ب)

أفادت وزارة الداخلية في النيجر، بأن هجومًا شنته جماعة جهادية على قرية غرب النيجر أسفر عن مقتل 44 مدنيًا.

وحاصر أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" المبنى خلال صلاة الجمعة قبل أن يرتكبوا مجزرة بحق المصلين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الداخلية في العاصمة نيامي .

وذكرت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة الثانية ظهرًا، بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، حاصر هؤلاء الإرهابيون المدججون بالأسلحة المسجد لتنفيذ مجزرتهم الوحشية النادرة"، مضيفة أن "المسلحين أشعلوا النار في سوق ومنازل قبل انسحابهم".

وقالت الوزارة إن الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 44 مدنيًا على الأقل، بينما تعرض 13 شخصًا لإصابات خطيرة. وأعلنت الحكومة الانتقالية التي يقودها الجيش حدادًا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.

ويشكل المسلمون أكثر من 99% من سكان النيجر البالغ عددهم حوالي 28 مليون نسمة.

ويُشار إلى أن النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، خاضت منذ أكثر من عقد من الزمان حربًا ضد تمرد شنته جماعات جهادية، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.