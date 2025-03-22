حماس: ندعو الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "جيش الاحتلال الصهيوني يواصل هجومه الوحشي على المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة".

وأشارت الحركة، إلى أن عدد الشهداء منذ بدء موجة الإبادة الجديدة تجاوز 630 فلسطينيًا في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقومات الحياة.

وأضافت: "جرائم حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو انتهاك صارخ وغير مسبوق للقوانين الدولية واستهتار بكل القيم الإنسانية".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في قطاع غزة.

كما جددت الحركة نداءها إلى الأمة العربية والإسلامية حكومات وشعوبًا ومنظمات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني.