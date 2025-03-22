إعلان

مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أُطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل

05:09 م السبت 22 مارس 2025

صواريخ أُطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، أن 6 صواريخ أُطلقت من لبنان، 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها.

وقال المسؤول، إن هوية المجموعة التي أطلقت الصواريخ على إسرائيل من لبنان لم تحدد بعد.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضًا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان المدفعية الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع وتحذير.. طقس يوم الأحد 23 رمضان