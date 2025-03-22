مسؤول إسرائيلي: 6 صواريخ أُطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل

صواريخ أُطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، أن 6 صواريخ أُطلقت من لبنان، 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها.

وقال المسؤول، إن هوية المجموعة التي أطلقت الصواريخ على إسرائيل من لبنان لم تحدد بعد.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضًا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.