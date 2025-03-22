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إعلام سوري: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة نجها جنوب دمشق

03:56 م السبت 22 مارس 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، إن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة نجها جنوب العاصمة دمشق.

وأفاد مصدر أمني لقناة الجزيرة، بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة نجها جنوب دمشق استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.

وتوغلت القوات الإسرائيلية، ليل الجمعة - السبت، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية، بأن"قوة من جيش الاحتلال، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك" بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم السبت.

وجاء ذلك تزامنًا مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.

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