حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

دعت حركة حماس سكان الضفة الغربية إلى الصمود وتصعيد المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي.

وطالبت الحركة في بيان "الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال الإرهابي، فكل أساليب الضغط العسكري لن تكسر إرادة شعبنا بل ستزيده عزماً وتمسكاً بخيار المقاومة حتى نيل حريته وحقوقه".

وأكدت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإيقاف إجرامه وانتهاكاته لكل المواثيق الدولية، ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب.

وقالت حماس إن "دخول حملة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على جنين لشهرها الثالث على التوالي بالإضافة لاستمرار عدوانه على طولكرم ومناطق شمال الضفة الغربية، يكشف إصرار الاحتلال على نهجه الوحشي ومخططاته الخبيثة بحق الضفة الغربية بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة".

وشددت على أن "استمرار العدوان الصهيوني الإجرامي وما يرافقه من عمليات اعتقال وتنكيل وتدمير للبيوت والمنشآت والبنى التحتية، ومواصلة حملات التهجير القسري والتي طالت عشرات الآلاف من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، يستدعي من جميع مكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله رص الصف وبذل كل جهد للتصدي لهذا العدوان الغاشم، فشعبنا ومقاومتنا هما الضامن لإفشال مخططات الاحتلال".