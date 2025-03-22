فتح تدعو حماس إلى "مغادرة المشهد الحكومي"

وكالات

دعت حركة (فتح) الفلسطينية، اليوم السبت، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "مغادرة المشهد الحكومي"، لافتة إلى أن المعركة تهدف "لإنهاء الوجود الفلسطيني".

وقال الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، منذر الحايك، إنه "على حماس أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تمامًا أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

وأضاف الحايك، خلال حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه: "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".

وتأتي دعوة فتح، عقب تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بضم أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها، مع توسيع نطاق العمليات البرية التي أطلقها جيش الاحتلال لتشمل جنوب القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن 130 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا، وأُصيب 263 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في آخر 48 ساعة.

وأضافت صحة غزة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 إلى 634 شهيدًا و1,172 مصابًا.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 مارس الجاري، مرتكبًا سلسلة من المجازر بحق الفلسطينيين.