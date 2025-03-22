روسيا تتهم "دولة غير صديقة" بالتخطيط لهجوم على قاعة حفلات في موسكو

موسكو- (أ ب)

بعد مرور عام على هجوم على قاعة حفلات موسيقية في موسكو أودى بحياة 145 شخصا، أكد مسؤولون روس اليوم السبت أن "أجهزة خاصة تابعة لدولة غير صديقة" هي من خططت ونظمت الهجوم.

ووفقا لبيان أصدرته سفيتلانا بيترينكو، ممثلة لجنة التحقيق الروسية، فإن الهدف هو "زعزعة استقرار الوضع في روسيا".

ورغم أنها لم تحدد "الدولة غير الصديقة"، إلا أنها أشارت إلى أنه تم توجيه اتهامات غيابية لـ "ستة من مواطني آسيا الوسطى" المقيمين حاليا خارج روسيا وتم إدراجهم في قائمة المطلوبين في روسيا بزعم قيامهم بتجنيد وتنظيم تدريب أربعة من الجناة المشتبه بهم.

ومثل الرجال الأربعة، الذين تم تحديد هويتهم جميعا في وسائل الإعلام على أنهم مواطنون طاجيك ، أمام محكمة في موسكو في نهاية مارس العام الماضي بتهم الإرهاب، وظهرت عليهم أثار ضرب مبرح. وبدا أحدهم فاقدا للوعي تقريبا خلال جلسة الاستماع.

ووفقا لبيترينكو، هناك 19 شخصا رهن الاحتجاز حاليا في روسيا فيما يتعلق بالهجوم على قاعة مدينة كروكس في موسكو.

وأعلن فصيل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ مسؤوليته عن المذبحة التي أطلق خلالها مسلحون النار على أشخاص كانوا ينتظرون حفلاً لفرقة روك شهيرة، ثم أضرموا النار في المبنى.

لكن مسؤولين روس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، أصروا، دون تقديم أدلة، على أن أوكرانيا كان لها دور في الهجوم. ونفت كييف بشدة أي ضلوع في الهجوم.