تركيا: استجواب إمام أوغلو بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد

إسطنبول- (د ب أ)

استجوبت الشرطة التركية اليوم السبت رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فيما هو منسوب إليه من تهم تتعلق بالإرهاب، بعد يوم من استجوابه بشأن مزاعم فساد،حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس (أب).

وفجر اعتقال اوغلو على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد والإرهاب الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا، حيث احتشد المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا في منشور على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم اعتقال 343 مشتبها بهم في الاحتجاجات التي شهدتها المدن الكبرى مساء أمس الجمعة، مضيفا "لن يكون هناك تسامح مع أولئك الذين يسعون إلى انتهاك النظام المجتمعي وتهديد سلام وأمن المواطنين واتباع أساليب إثارة الفوضى والاستفزاز".

وشملت قائمة المدن الكبرى: إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأضنة، وأنطاليا، وجنق قلعة وإسكي شهير، وقونية، وأدرنة.

كانت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية قد ذكرت اليوم السبت أن الشرطة احتجزت 56 شخصا متهمين بالتحريض على الاضطرابات من خلال منشورات استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأناضول أن الشرطة شنت مداهمات متزامنة، واعتقلت 56 شخصا، وتبحث عن 38 آخرين.

وأضافت أن السلطات ضبطت مخدرات غير مشروعة خلال عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم.

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية غد الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.

ودعا إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في منشور على منصة إكس اليوم السبت، مؤيديه على المضي قدما في المشاركة بالتصويت الرمزي يوم غد الأحد.

وقال أوغلو "أدعو جميع مواطنينا ليكونوا جزءا من هذا الحماس الكبير، الأمة عظيمة. السيادة للشعب دون قيد أو شرط".

وأشاد إمام أوغلو، بالاحتجاجات التي قال إنها تهدف إلى حماية "الديمقراطية" بوصفها "إلهاما" للعالم.

كان متظاهرون قد خرجوا إلى الشوارع في تركيا مساء أمس الجمعة لليلة الثالثة على التوالي، حيث طالبوا الحكومة بالتنحي بسبب اعتقال إمام أوغلو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدان أمس الجمعة الاحتجاجات التي نشبت بسبب احتجاز أكرم إمام أوغلو، متعهدا بأن البلاد "لن يتم تركها لإرهاب الشوارع".





