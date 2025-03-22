مقتل 44 مدنيا في هجوم شنته جماعة جهادية بالنيجر

دكار(السنغال)- (أ ب)

أفادت وزارة الداخلية في النيجر بأن هجوما شنته جماعة جهادية على قرية غرب النيجر أسفر عن مقتل 44 مدنيا.

ووقع الهجوم بعد ظهر أمس الجمعة في قرية فامبيتا، بمنطقة كوكورو الريفية، قرب الحدود الثلاثية مع مالي وبوركينا فاسو، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان.

وألقت الوزارة باللوم في الهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من الوصول إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى للتعليق

وأضافت الوزارة في البيان "حوالي الساعة الثانية ظهرا، بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، حاصر هؤلاء الإرهابيون المدججون بالأسلحة المسجد لتنفيذ مجزرتهم الوحشية النادرة" وتابعت الوزارة أن "المسلحين أشعلوا النار في سوق ومنازل قبل انسحابهم".

وتابعت الوزارة أن الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 44 مدنيا على الأقل، بينما تعرض 13 شخصا لإصابات خطيرة. وأعلنت عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.

يشار إلى أن النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، خاضت منذ أكثر من عقد من الزمان حربا ضد تمرد شنته جماعات جهادية، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.