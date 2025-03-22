الجيش السوداني يحقق نجاحات وسط تقدم ميداني في الخرطوم

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، عن تقدم ميداني لقواته في المعارك الدائرة وسط العاصمة الخرطوم.

ومن جانبه أعلن الناطق باسم القوات السودانية، العميد نبيل عبد الله، السيطرة على مبنى رئاسة جهاز المخابرات وإدارة المرافق الاستراتيجية في الخرطوم.

وقال نبيل عبد الله إن القوات السودانية وسط الخرطوم تواصل الضغط على قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن تلك القوات باتت تسيطر على فندق كورنثيا وإدارة المرافق الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القوات السودانية قامت بتطهير مباني رئاسة جهاز المخابرات الوطني، منوها إلى أن الجيش السوداني حقق مزيدا من النجاحات وأنه تم القضاء على المئات من القوات المناهضة، التي حاولت الهروب من خلال جيوب بوسط الخرطوم.

وأضاف أن القوات السودانية أحكمت سيطرتها على موقع عمارة زين وبنك السودان ومصرف الساحل والصحراء وبرج التعاونية وكلية البيان والمتحف وجامعة السودان وقاعة الصداقة.

وكان الجيش السوداني تمكن في وقت سابق من قطع طريق إمداد الدعم السريع من جنوب الخرطوم باستخدام الطائرات والمدفعية بحسب مصادر عسكرية.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أمس الجمعة، أن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري والوزارات".