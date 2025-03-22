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الجيش الإسرائيلي يتوغل فى جنوب سوريا

12:57 م السبت 22 مارس 2025

الجيش الإسرائيلي

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دمشق- (د ب أ)

واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجدداً، ليل الجمعة - السبت، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن"قوة من جيش الاحتلال، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك" بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم السبت.

ولفتت الشبكة إلى أن" قوات جيش الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية، أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة".

جاء ذلك تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.

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