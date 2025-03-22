مقتل 3 أشخاص في هجوم بمُسيرة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

كييف- (أ ب)

قال مسؤولون في أوكرانيا، اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار (مُسيرة) روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية، في هجوم أكد نية موسكو للمضي قدما في الضربات الجوية على الرغم من الموافقة على وقف محدود لإطلاق النار.

وقال إيفان فيدوروف، حاكم زابوريجيا إن "المباني السكنية والسيارات الخاصة ومرافق البنية التحتية الاجتماعية اشتعلت فيها النار" في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، ونشر صورا تظهر خدمات الطوارئ وهي تبحث عن ناجين بين أنقاض المباني السكنية المتضررة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 179 طائرة مسيرة متفجرة وطائرات خداعية في أحدث موجة من الهجمات، الليلة الماضية.

وأضاف أنه تم اعتراض 100 طائرة منها، بينما فقدت 63 طائرة أخرى، على الأرجح بسبب التشوش الإلكتروني.

وتحدث مسؤولون في منطقتي كييف ودنيبروبيتروفسك عن نشوب حرائق بسبب سقوط حطام المُسيرات التي تم اعتراضها.

ومن جهة أخرى ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 47 مُسيرة أوكرانية.

كانت أوكرانيا وروسيا اتفقتا من حيث المبدأ يوم الأربعاء الماضي على وقف محدود لإطلاق النار، بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسي البلدين.

وبدا أن الأطراف الثلاثة لديها وجهات نظر مختلفة بشكل كبير بشأن ما يشمله الاتفاق.

وبينما قال البيت الأبيض إن "الطاقة والبنية التحتية" ستكونان جزءا من الاتفاق، أعلن الكرملين إن الاتفاق يشير بشكل بسيط إلى "البنية التحتية للطاقة" وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته أيضا في حماية السكك الحديدية والموانئ.





