الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، إغلاق أربعة معابر غير شرعية على الحدود مع سوريا .

وقالت قيادة الجيش– مديرية التوجيه ، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه "ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش أربعة معابر غير شرعية في منطقتي مشاريع القاع والقصر– الهرمل".

وشهد عدد من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرق لبنان، ومن بينها بلدة حوش السيد علي، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، قصفاً مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح 52 آخرين.