الرئاسة اللبنانية: ما حدث اليوم بالجنوب يشكل اعتداء متمادًى على لبنان

وكالات

أكدت الرئاسة اللبنانية، أن ما جرى اليوم في الجنوب يمثل "اعتداءً متماديًا على لبنان وضربًا لمشروع إنقاذه"، مشددة على ضرورة التعامل مع الوضع بجدية لتجنب أي تداعيات محتملة.



وذكرت الرئاسة، في بيان، أن الرئيس ميشال عون دعا القوى المعنية في الجنوب إلى "متابعة ما حدث بجدية لتلافي أي تداعيات"، مشددًا على ضرورة "ضبط أي خرق أو تسيب يمكن أن يهدد الوطن".



كما طلب الرئيس عون من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في ملابسات ما جرى.



وأدان الرئيس اللبناني محاولات استدراج لبنان مجددًا إلى دوامة العنف، محذرًا من خطورة التصعيد على الاستقرار الداخلي للبلاد.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طاول أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت"، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق المذكورة".

وأوضحت الوكالة أن "قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة"، كاشفة عن أن "العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.





