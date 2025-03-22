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إطفاء الأنوار في نيوزيلندا مع انطلاق فعاليات ساعة الأرض العالمية

11:14 ص السبت 22 مارس 2025

إطفاء الأنوار في نيوزيلندا مع انطلاق فعاليات ساعة

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ويلينجتون- (د ب أ)

أطفئت الأنوار في المعالم الأثرية والمباني في جميع أنحاء نيوزيلندا اليوم السبت، مع انطلاق فعاليات ساعة الأرض العالمية.

وتشجع الحركة العالمية الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة لإثارة الاهتمام بقضايا فقدان الطبيعة وتغير المناخ.

وأطفئت الأنوار في معالم أوكلاند، بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربور ومباني البرلمان في ويلينجتون، عند الساعة الثامنة والنصف مساء(0730 بتوقيت جرينتش).

وفي وقت لاحق اليوم السبت، ستطفأ الأنوار في المعالم الأثرية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دار الأوبرا في سيدني وعين لندن وبوابة براندنبورج في برلين.

يشار إلى أن مبادرة ساعة الأرض بدأت في عام 2007 في أستراليا وشهدت إطفاء الأنوار في جميع الشوارع والمباني والمعالم.

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