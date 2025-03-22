إلغاء 16 رحلة دولية في مطار بالي بإندونيسيا بعد ثوران بركان جبل ليوتوبي

بالي(إندونيسيا)- (د ب أ)

أعلن مطار "جوستي نجوراه راي" الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية إلغاء 16 رحلة دولية، في يوم واحد، في أعقاب ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في منطقة شرق فلوريس.

وقال المدير العام للمطار، أحمد سيوجي شهاب "اعتبارا من أمس الجمعة(21 مارس)، في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، تم إلغاء إجمالي 16 رحلة دولية من قبل شركات الطيران بسبب اعتبارات متعلقة بسلامة الطيران والأمن"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن قائمة الرحلات الملغاة شملت ثماني رحلات دولية مغادرة وثماني رحلات دولية قادمة.

وكان بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جنوب وسط إندونيسيا قد ثار ثلاث مرات أمس الجمعة،وأطلق عمودا من الرماد بارتفاع 8 آلاف متر ودفع السلطات إلى توسيع منطقة الخطر حول البركان. ولم تتوفر على الفور أي معلومات عن عمليات إجلاء سكان المناطق القريبة.

وتسبب البركان الواقع في جزيرة فلوريس النائية في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في مئات الزلازل، كما ازداد النشاط البركاني المرئي بشكل ملحوظ.

ورفعت السلطات حالة التأهب من ثوران البركان إلى أعلى مستوى ووسعت منطقة الخطر من 7 كيلومترات إلى 8 كيلومترات من فوهة البركان.

وكان ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في نوفمبر الماضي قد أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.

يشار إلى أن إندونيسيا أرخبيل يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، ويشهد نشاطا زلزاليا متكررا. ولديها 120 بركانا نشطا.





